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Форвард Десны Филиппов: Коберидзе пробегал рядом, он не задевал Кривцова

20 октября 00:00 118 Читати українською
Форвард Десны Филиппов: Коберидзе пробегал рядом, он не задевал Кривцова
Александр Филиппов / Соцмережі

Нападающий черниговской Десны Александр Филиппов прокомментировал неоднозначный эпизод с неудалением Коберидзе.

"Эпизод с Коберидзе? Я не сильно близко находился от этого эпизода, поэтому судить не мне. Вроде, нарушал правила Антон Братков, он и получил желтую карточку – все справедливо. Лука Коберидзе пробегал рядом, он не задевал Кривцова. Это Братков стелился в подкате и зацепил.

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Там уже на рассмотрение арбитра. Надо смотреть повтор, но раз судья сделал свой выбор, значит, так оно и было, наверное. Будем смотреть повтор. Я заступался за Коберидзе? Мы друг за друга стоим горой. Момент был в динамике, но мне показалось, что скорее фолил Братков", – передает слова Филиппова "Футбол 1".

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Напомним, арбитр матча Шахтер – Десна Сергей Бойко удалил игрока гостей Коберидзе, однако изменил свое решение и оставил футболиста гостей на поле.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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