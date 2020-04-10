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Форвард Дерби Каунти поймал флэшбэк из детства во время индивидуальной тренировки

13:13 17 Читати українською
Форвард Дерби Каунти поймал флэшбэк из детства во время индивидуальной тренировки
Рушиан Хепберн-Мерфи / ФК Транмер Роверс

Нападающий английского Дерби Каунти Рушиан Хепберн-Мерфи, права на которого принадлежат бирмингемской Астон Вилле, провел неудачную индивидуальную тренировку в домашних условиях.

Арендованный форвард "баранов" решил понабивать мяч во дворе ради красивого видео для своего Instagram.

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Но долгой тренировка не получилась. Хепберн-Мерфи немного пожонглировал мячом, а затем неудачным ударом разбил окно на втором этаже дома и осколки стекла посыпались вниз. 21-летний нападающий на несколько десятков секунд даже потерял дар речи.

Результат тренировки Рушиана Хепберна-Мерфи, однако, не сильно удивляет, если взглянуть на его статистику. В сезоне 2019/20 он провел 17 матчей за Транмер (4 мяча) и ни одного за основу Дерби после перехода зимой.

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Теги
Англия коронавирус Астон Вилла Астон Вилла футбольные курьёзы Видеоновости Рушиан Хепберн-Мерфи Рушиан Хепберн-Мерфи Дерби Каунти Дерби Каунти
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