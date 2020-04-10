Форвард Дерби Каунти поймал флэшбэк из детства во время индивидуальной тренировки

Нападающий английского Дерби Каунти Рушиан Хепберн-Мерфи, права на которого принадлежат бирмингемской Астон Вилле, провел неудачную индивидуальную тренировку в домашних условиях.

Арендованный форвард "баранов" решил понабивать мяч во дворе ради красивого видео для своего Instagram.

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Но долгой тренировка не получилась. Хепберн-Мерфи немного пожонглировал мячом, а затем неудачным ударом разбил окно на втором этаже дома и осколки стекла посыпались вниз. 21-летний нападающий на несколько десятков секунд даже потерял дар речи.

Результат тренировки Рушиана Хепберна-Мерфи, однако, не сильно удивляет, если взглянуть на его статистику. В сезоне 2019/20 он провел 17 матчей за Транмер (4 мяча) и ни одного за основу Дерби после перехода зимой.