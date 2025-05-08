Форвард Кайрата Дастан Сатпаев, который присоединится д Челси летом 2026 года по достижении 18-летия, поделился, кто из игроков его будущей команды ему больше всего импонирует.

"С какими игроками Челси я хотел бы играть? Я думаю, что у них сейчас очень сильный состав. Я бы хотел поиграть с Энцо Фернандесом и Коулом Палмером.

Челси определился с вручением наград за финал Лиги конференций – Мудрик узнал, получит ли медаль

Но особенно – с Михаилом Мудриком. Он всегда был одним из моих кумиров благодаря своей скорости и технике. В общем, мне было бы очень интересно сыграть в нынешней команде Челси", – цитирует 16-летнего нападающего Scout in Eurasia.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно о проваленной допинг-пробе вингера Челси Михаила Мудрика. По неофициальной информации, в организме футболиста обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.

К слову, согласно договоренностям, Сатпаев присоединится к Челси летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет. До того времени Дастан будет выступать за Кайрат.

"Мельдоний – замечательный препарат": Мудрик ждет бан, Усик готов к бою – интервью с профессором и знатоком допинга