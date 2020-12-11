"Я вышел, чтобы помочь, мы побеждали, но с еще одним голом мы бы точно торжествовали. Это я и сделал. Я помог команде, а мы победили – это самое важное.

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Основное внимание было сосредоточено на победе, выполнении нашей работы и просмотре того, что собирался делать Лестер. Но это был замечательный групповой этап. Мы завершили его с таким же количеством очков, как Лестер. Лига Европы – это почти Лига чемпионов с сильными командами. Брага хочет быть среди этих больших клубов", – цитирует Рикарду Орта Record.

Заметим, Брага завершила групповой этап Лиги Европы на втором месте с 13 очками, уступив Лестеру лишь по дополнительным показателям – обе команды вышли в плей-офф. Заря финишировала третьей и осталась без еврокубковой весны.

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