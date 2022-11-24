В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Германией и Японией (1:2) на 90-й минуте вместо Сержа Гнабри на поле появился Юссуф Мукоко. Форвард дортмундской Боруссии стал самым молодым игроком в истории сборной Германии, сыгравшим на чемпионате мира, сообщает OptaFranz.

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Нападающий побил рекорд "Бундестим", выйдя на замену в возрасте 18 лет и 3 дней. Также Мукоко стал самым молодым дебютантом турнира с 2002 года – тогда в составе Нигерии сыграл Феми Опабунми (17 лет и 101 день).

К слову, среди европейцев в более юном возрасте в финальных турнирах чемпионатов мира играл лишь абсолютный рекордсмен Мундиалей – нападающий сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд (на ЧМ-1982 ему было 17 лет и 41 день).

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