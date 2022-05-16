17-летний форвард признался, что является геем, став первым действующим профессиональным футболистом в Великобритании, совершившим каминг-аут, информирует Sky Sports. Одноклубники поддержали Дэниелса.

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"Сейчас подходящее время, чтобы это сделать. Чувствую, что готов рассказать людям свою историю. Хочу, чтобы люди знали настоящего меня. Я думал много, когда и как хочу это сделать. Я готов быть собой, быть свободным и уверенным.

Долгое время мне приходилось прятать правду, ведь я хотел быть профессиональным футболистом. Поэтому спросил себя, должен ли я ждать выхода на пенсию, ведь ни один игрок сейчас не является открытым геем. Это было бы открытое вранье, я бы не мог быть собой и жить так, как хочу.

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С момента, когда я рассказал все своей семье, клубу, одноклубникам, прошел период переосмысления и стресса. Это повлияло на мое ментальное здоровье, но сейчас я уверен, что хочу наконец-то быть собой", – заявил Джейк.

17-летний форвард только в этом году подписал профессиональный контракт с Блэкпулом и дебютировал в Чемпионшипе. Это произошло в матче против Питерборо.

Заметим, последний раз о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу в Британии публично объявил британец Джастин Фашану в 1990 году, после чего продолжил играть в футбол.

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