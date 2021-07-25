Форвард Баварии не попал с метра в пустые ворота Аякса
06:30 - Читати українською
Курьезный эпизод произошел в спарринге чемпионов Германии и Нидерландов.
Нападающий мюнхенского клуба Джошуа Зиркзее сконфузился, выскочив на свидание с гокипером Аякса.
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20-летний исполнитель сумел перехитрить вратаря и остался с мячом перед пустыми воротами. Неувереность Джошуа с решающим ударом сделало его неудачником матча, ведь пока он шагал к воротам, защитник легко выбил мяч на угловой.
В итоге Бавария упустила победу, финальный свисток зафиксировал результативную ничью 2:2.
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