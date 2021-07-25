Нападающий мюнхенского клуба Джошуа Зиркзее сконфузился, выскочив на свидание с гокипером Аякса.

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20-летний исполнитель сумел перехитрить вратаря и остался с мячом перед пустыми воротами. Неувереность Джошуа с решающим ударом сделало его неудачником матча, ведь пока он шагал к воротам, защитник легко выбил мяч на угловой.

В итоге Бавария упустила победу, финальный свисток зафиксировал результативную ничью 2:2.

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