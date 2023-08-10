После ухода Усмана Дембеле из Барселоны два игрока каталонской команды сменили игровые номера.

Вингер Барселоны Ферран Торрес уступил Рафинье любимый 11-й номер бразильца. Как информирует Marca, игрок сборной Испании сделал это добровольно – в качестве дружеского жеста. Согласно источнику, это лишний раз свидетельствует об отличной атмосфере в раздевалке команды.

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Сам Торрес взял себе седьмой номер уходящего из Барселоны Усмана Дембеле. Сообщается, что трансфер француза ещё не оформлен официально, но официальный сайт Ла Лиги уже поменял номера: теперь за Торресом официально числится "семёрка", а за Рафиньей – №11.

В прошлом сезоне именно Торрес выступал под 11-м номером, тогда как Рафинье приходилось играть в футболке с 22-м номером.

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