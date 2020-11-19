Форвард каталонцев входит в сферу интересов сразу трех клубов АПЛ, сообщает Sport.es. Брейтуэйтом интересуются Вест Бромвич, Лидс и Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко.

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По данным источника, Барселона хочет продать игрока и рассчитывает выручить за него около 15 млн евро. Сам Мартин не спешит расставаться с каталонцами, ведь заявляет, что счастлив находиться в клубе со звездными игроками.

Интересно, что даже отсутствие постоянной игровой практики у 29-летнего форварда не является толчком для смени прописки. В текущем сезоне в активе Брейтуэйта лишь 37 сыгранных минут в 5-ти матчах за "блаугранас".

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