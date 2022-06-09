Габонец по крайней мере временно лишился своей привычной прически. Обамеянг решил побрить голову и теперь стал похож на многократного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в прошлом сезоне 32-летний форвард окончательно испортил отношения с наставником Арсенала, где даже был капитаном. В результате, Обамеянгу в январе пришлось искать новую команду. Его согласилась приютить Барселона, за которую он уже успел сыграть 23 матча (13 голов и 1 ассист).

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