Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассчитывал на форварда Байера Артема Степанова, однако тот отказался приезжать на сбор команды, сообщил Виктор Вацко в эфире своего YouTube-каналу.

Степанов может покинуть Байер – украинец остается на радаре 4-кратного чемпиона Германии

По информации источника, сперва Артем и его отец не выходили на связь, а впоследствии перестали отвечать на звонки тренерского штаба. Известно, что отец игрока общался с наставником сборной U-21 Унаи Мельгосой. Между ними якобы была договоренность, что Степанов будет тренироваться с U-21, но выступать за U-20. Однако в итоге форвард все равно решил не приезжать.

Отмечается, что главной причиной такого решения стали напряженные отношения с тренерским штабом сборной U-20. В частности, ситуацию обострило критическое интервью одного из представителей коучей, которое не понравилось семье Степанова.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Степанова хотела переманить в свой лагерь сборная Германии, однако он сделал выбор в пользу Украины.

Степанов сделал выбор между Украиной и Германией – источник озвучил решение форварда Байера