Форвард Атлетико радикально сменил имидж в поддержку матери – трогательное фото

Нападающий Атлетико Анхель Корреа оригинально решил поддержать свою мать в борьбе с раком.

Корреа решил побрить голову, чтобы поддержать свою мать в борьбе с раком. Трогательной фотографией игрок поделился на своей странице в Instagram.

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"Нельзя прекращать борьбу с непримиримым соперником. Возможно задеть твое тело, но невозможно затронуть душу", – подписал Корреа фотографию с матерью.

Это не первый удар, который пережила семья Корреа – в 10 лет Анхель потерял отца. "Мой отец умер, когда я был мальчиком, и деньги, которые я зарабатывал, играя в футбол, – это единственные доходы, которые мы имели. Все деньги шли на питание моих братьев, мамы и меня. У меня был агент, который выплачивал мне зарплату, которую я передавал матери", – рассказал о своем непростом детстве Корреа в интервью El Pais.

К слову, аргентинец провел 33 поединка в составе Атлетико в текущем сезоне, записав в свой актив 7 голов и 8 ассистов.

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