Нападающий Фоларин Балогун сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную США.

21-летний уроженец Нью-Йорка, который в настоящее время находится в аренде во французском Реймсе, защищал цвета молодёжной сборной Англии (U-21), но решил сменить футбольное гражданство и выступать за сборную США. Как информирует One Football, ссылаясь на информационное агентство PA, ФИФА одобрила это решение.

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ФИФА дала добро на смену футбольного гражданства, поскольку Балогун не успел сыграть за сборную Англии в официальных матчах. Форвард провёл 13 матчей за английскую "молодёжку".

Фоларин родился в США, но перебрался в Англию в двухлетнем возрасте. Из-за гражданства своих родителей он также имел право выступать за сборную Нигерии.

В этом сезоне Лиги 1 на счету новоиспечённого американца 19 голов в 34 матчах. Он считается одним из самых перспективных талантов – ранее сообщалось, что в услугах Фоларина заинтересован Ливерпуль Юргена Клоппа.

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