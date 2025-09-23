Как сообщает The Athletic, форвард Арсенала Нони Мадуэке после обследования колена избежал разрыва крестообразных связок, однако останется вне игры минимум на два месяца. Это означает, что он пропустит октябрьские матчи за сборную Англии и ряд важных поединков на клубном уровне.

Травма 23-летнего форварда стала еще одним испытанием для Микеля Артеты. Команда уже не может рассчитывать на Кая Хаверца, который в августе перенес операцию на колене, и Габриэля Жезуса, который не выходил на поле с января из-за разрыва связок. Мадуэке этим летом присоединился к Арсеналу из Челси за 56 миллионов евро и быстро стал основным игроком команды. Нападающий вышел в старте в четырех из пяти первых матчей сезона, получив положительные отзывы за свою игру.

Впереди Арсенал сыграет ряд сверхважных матчей, среди которых выезд в Ньюкасл в АПЛ и поединки Лиги чемпионов против Олимпиакоса и Атлетико. Ожидается, что Мадуэке сможет вернуться в состав на лондонское дерби с Тоттенхэмом, которое запланировано на 23 ноября.

