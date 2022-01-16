Форвард Александрии женился на горячей испанской модели – счастливые фото молодоженов
08:00 - Читати українською
Клаудио Спинелли потерял статус холостяка.
Нападающий Александрии Клаудио Спинелли женился на модели Сиелло Лопес. Церемония прошла в испанском городе Кордова.
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Напомним, аргентинский форвард перебрался в Александрию летом на правах аренды. Контракт игрока принадлежит Дженоа. За украинский клуб Спинелли провел 17 матчей, в которых отличился двумя голами.
После 18 туров УПЛ Александрия расположилась на 6-й строчке.
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