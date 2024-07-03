Минай решил продолжить сотрудничество с Егором Гуничевым, но уже на полноценной основе.

Украинский нападающий Александрии Егор Гуничев продолжит карьеру в Минае, сообщает официальный сайт "лис".

Полесье договорилось о трансфере игрока Миная

Закарпатцы активизировали опцию выкупа 20-летнего форварда, который прошлый сезон провел на правах аренды за команду Желько Любеновича. Сроки и условия трансфера не разглашаются.

Напомним, Гуничев – воспитанник Краматорска, за который дебютировал в 2022 году. К Александрии присоединился в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне провел за Минай 22 матча, в которых забил 3 гола (дважды Александрии и один раз Шахтеру). Вызывался в молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Минай отреагировал на возможность заменить СК Днепр-1 в УПЛ