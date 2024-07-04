Украинский форвард Александрии Андрей Андрейчук продолжит карьеру в Буковине, сообщает официальный сайт черновицкого клуба.

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21-летний нападающий подписал с командой Валерия Кривенцова соглашение сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Интересно, что пресс-служба Александрии объявила об уходе игрока в статусе свободного агента из-за завершения контракта, тогда как Буковина заявила, что воспользовалась опцией выкупа контракта футболиста, который выступал за "желто-черных" на правах аренды.

Напомним, Андрейчук – воспитанник ивано-франковского Прикарпатья. К Александрии присоединился в июле 2021 года. В январе 2024-го был арендован Буковиной (6 голов и 1 ассист в 10 матчах). Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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