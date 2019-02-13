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Форвард Альбасете Бела: Я бы хотел продолжать играть вместе с Зозулей

15:24 169 Читати українською
Форвард Альбасете Бела: Я бы хотел продолжать играть вместе с Зозулей
Жереми Бела / фото из соцсетей

Нападающий Альбасете Жереми Бела заявил, что хочет вместе с Романом Зозулей добыть команде путевку в Ла Лигу.

"Я всем довольным здесь, в Альбасете. В моем контракте есть опция продления соглашения еще на один год. Она еще не активирована, но мы обсуждаем мое будущее в клубе.

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Я бы хотел продолжать играть вместе с Романом Зозулей. Мы друзья, и мы очень хорошо взаимодействуем на поле. Мы хотим выйти с Альбасете в Примеру, это было бы невероятно.

Я не одержим титулом лучшего бомбардира Сегнуды. Однако, если это поможет команде подняться в высший дивизин, то будет просто замечательно", – цитирует Бела 5maseldescuento.es.

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Роман Зозуля и Жереми Бела в нынешнем сезоне забили на двоих 16 голов, что делает их одним из самых опасных тандемов в Сегунде.

Теги
Испания Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля
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