Форвард Айнтрахта грубо завалил тренера Фрайбурга и спровоцировал массовую схватку

Украина — 00:01 568
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Неймар поддержал бразильцев Шахтера, пострадавших от проявлений расизма во время матча с Динамо
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Шахтер – Динамо: 3 травмы, удаления, скандал – игроки ротации и сборной Украины убивают чемпионскую интригу УПЛУкраина — 10 нояб 6227
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Дибала принес победу Ювентусу в напряженном поединке против Милана и вернул "зебр" на первую строчку Серии АИталия — 10 нояб 204
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Яремчук космическим ассистом помог Генту выйти на второе место в чемпионате БельгииБельгия — 10 нояб 640
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Шахтер – Динамо: арбитр остановил матч из-за расистских выкриков фанатов, которые довели Тайсона до слезУкраина — 10 нояб 2359