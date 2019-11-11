Форвард Айнтрахта грубо завалил тренера Фрайбурга и спровоцировал массовую схватку

Поединок Фрайбург – Айнтрахт завершился неприятным инцидентом.

На заключительных минутах матча 11-го тура Бундеслиги форвард гостей Давид Абрахам был очень зол, что его команда уступала (0:1).

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В одном из эпизодов нападающий на высокой скорости влетел в наставника хозяев Кристиана Штрайха. От удара 54-летний специалист завалился на газон, а запасные игроки Фрайбурга сразу налетели на Абрахама.

К счастью драки удалось избежать, а нападающего арбитр удалил.

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