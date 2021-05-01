Вторая лига чемпионата Нидерландов – не тот чемпионат, за которым пристально следят. Внимание могут привлечь какие-то курьезы или громкие фиаско. На этот раз бедствие постигло Брайана Броббея.

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Резервная команда Аякса гостила у Алмере Сити и минимально уступила. Однако открыть счет могли именно амстердамцы. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. К отметке подошел Броббей и запустил мяч настолько неточно, что он даже вылетел за пределы стадиона.

К слову, 19-летний форвард проводит свой последний сезон в составе Аякса. Летом на правах свободного агента присоединится к РБ Лейпциг.

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