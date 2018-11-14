Форвард Аякса Нерес шокировал фантастическим голом в девятку, стоя спиной к воротам – видео дня

Бразильский нападающий Аякса Давид Нерес феерит на тренировке амстердамцев.

Давид Нерес полностью оправдывает интерес к себе со стороны топовых европейских клубов.

Аякс продлил контракт с Нересом, которым интересовались топ-клубы

На обычной тренировке бразилец сумел отметиться невероятным голом. После передачи от партнера Нерес легко переправил мяч пяткой в ворота, находясь к ним спиной.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Нерес провел 11 матчей за Аякс, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.