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Форвард Аякса Нерес шокировал фантастическим голом в девятку, стоя спиной к воротам – видео дня

14:47 138 Читати українською
Форвард Аякса Нерес шокировал фантастическим голом в девятку, стоя спиной к воротам – видео дня
Давид Нерес / Фото ФК Аякс

Бразильский нападающий Аякса Давид Нерес феерит на тренировке амстердамцев.

Давид Нерес полностью оправдывает интерес к себе со стороны топовых европейских клубов.

Аякс продлил контракт с Нересом, которым интересовались топ-клубы

На обычной тренировке бразилец сумел отметиться невероятным голом. После передачи от партнера Нерес легко переправил мяч пяткой в ворота, находясь к ним спиной.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Нерес провел 11 матчей за Аякс, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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Видеоновости Аякс Аякс Нидерланды Давид Нерес Давид Нерес
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