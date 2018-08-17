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Форвард Аякса Дольберг не сыграет в матчах против Динамо

19:59 43 Читати українською
Форвард Аякса Дольберг не сыграет в матчах против Динамо
Каспер Дольберг / Goal

Нападающий Аякса Каспер Дольберг травмирован и не сыграет в матчах против Динамо.

20-летний форвард Каспер Дольберг не поможет Аяксу в матчах против Динамо, сообщает Goal.

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По информации издания, у Дольберга начались проблемы со здоровьем три недели назад и он не успеет восстановиться к матчам против Динамо в Лиге чемпионов.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится в среду, 22 августа, начало в 21:45.

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Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
5
дн
:
1
час
:
14
мин
Динамо Киев
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