Форвард Аякса Дольберг не сыграет в матчах против Динамо

Нападающий Аякса Каспер Дольберг травмирован и не сыграет в матчах против Динамо.

20-летний форвард Каспер Дольберг не поможет Аяксу в матчах против Динамо, сообщает Goal.

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По информации издания, у Дольберга начались проблемы со здоровьем три недели назад и он не успеет восстановиться к матчам против Динамо в Лиге чемпионов.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится в среду, 22 августа, начало в 21:45.

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