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Форум элитных тренеров УЕФА: Фонсека в списке приглашенных, Зидан, Симеоне и Гвардиола – нет

18:23 160 Читати українською
Форум элитных тренеров УЕФА: Фонсека в списке приглашенных, Зидан, Симеоне и Гвардиола – нет
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

УЕФА назвал имена наставников, приглашенных на Форум элитных тренеров Европы.

20-й Форум элитных тренеров пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 4 сентября, сообщает официальный сайт организации.

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В список приглашенных вошли 12 специалистов, среди которых не нашлось места победителю Лиги чемпионов трех последних лет с Реалом Зинедину Зидану, победителю Лиги Европы-2017/18 с Атлетико Диего Симеоне и чемпиону Англии с Манчестер Сити Хосепу Гвардиоле.

Стоит отметить, что в Форуме элитных тренеров примет участие главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека.

На встречу приглашены: Массимилиано Аллегри (Ювентус), Карло Анчелотти (Наполи), Рафаэль Бенитес (Ньюкасл), Сержиу Консейсау (Порту), Унаи Эмери (Арсенал), Паулу Фонсека (Шахтер), Руди Гарсия (Марсель), Шенол Гюнеш (Бешикташ ), Хулен Лопетеги (Реал), Жозе Моуринью (Манчестер Юнайтед), Томас Тухель (ПСЖ) и Арсен Венгер (экс-наставник Арсенала).

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