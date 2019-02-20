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Фортунис: Олимпиакос сейчас в очень мощном состоянии

21:37 24 Читати українською
Фортунис: Олимпиакос сейчас в очень мощном состоянии
Константинос Фортунис / ФК Олимпиакос

Капитан Олимпиакоса Костас Фортунис считает, что команда способна достичь в Киеве необходимого результата для прохождения в следующий раунд Лиги Европы.

"Матч с АЕКом был очень удачным. Думаю, что команда сейчас находится в очень мощном состоянии. Мы верим в себя и надеемся на положительный результат.

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Лига Европы – тяжелый турнир с сильными соперниками. Но наша команда любит играть с тяжелыми соперниками и тяжелые матчи. Я уверен, что мы справимся с задачей достичь как можно лучшего результата.

Травма Христодулопулос? Он очень важный игрок, который хорошо себя проявил в предыдущих матчах. Если мы сможем пройти дальше, это будет ему поддержкой и подарком от нас", – отметил Фортунис на предматчевой пресс-конференции в Киеве.

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Источник: Футбол 24
Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
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20
мин
Олимпиакос
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