Фортунис: Олимпиакос сейчас в очень мощном состоянии

Капитан Олимпиакоса Костас Фортунис считает, что команда способна достичь в Киеве необходимого результата для прохождения в следующий раунд Лиги Европы.

"Матч с АЕКом был очень удачным. Думаю, что команда сейчас находится в очень мощном состоянии. Мы верим в себя и надеемся на положительный результат.

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Лига Европы – тяжелый турнир с сильными соперниками. Но наша команда любит играть с тяжелыми соперниками и тяжелые матчи. Я уверен, что мы справимся с задачей достичь как можно лучшего результата.

Травма Христодулопулос? Он очень важный игрок, который хорошо себя проявил в предыдущих матчах. Если мы сможем пройти дальше, это будет ему поддержкой и подарком от нас", – отметил Фортунис на предматчевой пресс-конференции в Киеве.

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