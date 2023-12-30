Лондонский Арсенал времен Арсена Венгера удостоился большого количества невероятных достижений. Одно из них удалось воплотить и в Лиге чемпионов, но игроки и тренер с радостью обменяли бы его на вожделенный трофей.

Сохранить свои ворота на замке на протяжении почти всего пути Лиги чемпионов – это задача, которая выглядит нереальной для выполнения. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о паре голкиперов, которым это удалось.

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Самая длинная "сухая" серия в истории Лиги чемпионов

Лондонский Арсенал образца 2005/2006 выглядел идеальным воплощением футбольного гения Арсена Венгера. Надежные Туре, Сендерос, Эбуэ, Кэмпбелл и Клиши готовы были справиться с самыми искусными нападающими. Фабрегас, Пирес, Рейес, Фламини, Глеб, Жилберто Силва и Фредрик Юнгберг творили магию в центре поля. Анри, ван Перси и сверхопытный Бергкамп были безжалостным острием, которого боялись все соперники. С такими ребятами не грех замахнуться на самые высокие вершины.

Арсенал в сезоне 2005/06 / Фото ФК Арсенал

Защищать ворота этой команды представилась возможность Йенсу Леманну и Мануэлю Альмунии. Легенда немецкого футбола была номером один, но и испанец часто мог проявить свое мастерство. Высокая конкуренция и жажда больших побед привели эту парочку к рекорду, о котором не все решались даже мечтать.

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"Канониры" начали свой турнирный путь в ЛЧ 2005/06 с группового этапа. Аякс, Тун и пражская Спарта не выглядели конкурентами, но никто не решался бы сказать, что Арсенал в 6 матчах пропустит лишь один гол. Впрочем, именно так и произошло – только в гостях у Аякса Альмуния пропустил единственный гол в групповом этапе. Маркус Розенберг не подозревал, что именно с его удара начался отсчет невероятной "сухой" серии.

В 1/8 финала Арсенала выпал мадридский Реал. Пройти королевский клуб – это уже задача с тремя звездочками, а не пропустить ни в одном из двух противостояний – что-то на грани фантастики. Но тот Арсенал умел творить чудеса. 1:0 и 0:0 – и "канониры" получили статус претендента на кубок.

Трагедия Леманна в финале ЛЧ / Фото Mark Leech, OFFSIDE

С туринским Ювентусом история была почти идентичной – 2:0 в первом матче и сухие нули во втором. Вильяреал повторил судьбу своих соотечественников: желтая субмарина минимально проиграла в первом матче и не смогла найти ключ к обороне Арсенала в ответном матче. Арсенал дошел до финала ЛЧ, пропустив всего в одном матче группового этапа!

Но на Стад де Франс в Париже фортуна отвернулась от голкиперов Арсенала, демонстрировавших вершину мастерства на протяжении всего турнира. Йенс Леманн снес Это'о и получил красную карточку за фол последней надежды. Альмуния надежно защищал ворота команды, даже в меньшинстве сумевшую на гол, но удача его подвела.

Сначала Это'о нашел скважину и протолкнул мяч в ближний угол, а затем Белетти мощным ударом прошил ноги испанца. 995 минут без пропущенных голов – показатель, который вряд ли кто сможет превзойти, но Леманн и Альмуния с радостью обменяли бы этот рекорд на звание победителя Лиги чемпионов.