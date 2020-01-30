Фортуна арендовала полузащитника Лацио

Вингер сборной Косово Валон Бериша продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.

Полузащитник римского Лацио Валон Бериша перешел в дюссельдорфскую Фортуну, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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26-летний футболист будет выступать за новую команду до конца сезона-2019/20. При этом Фортуна, которая сейчас занимает последнюю строчку турнирной таблицы Бундеслиги, имеет право выкупа футболиста по окончании срока аренды.

Напомним, Бериша начал свою профессиональную карьеру футболиста в норвежском Эгерсунне в 2008 году. Впоследствии он перебрался в Викинг, откуда в 2012 году за 2,8 млн евро перешел в австрийский Зальцбург. В июле 2018 года он за 7,6 млн евро стал игроком Лацио.

В текущем сезоне Валон сыграл за римский клуб во всех турнирах 8 матчей, результативными действиями не отличался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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