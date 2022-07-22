Шахтер проводит товарищеский матч против нидерландской Фортуны. Смотреть игру вживую можно прямо в этой новости на "Футбол 24".

Матч Фортуна – Шахтер стартует в 19:30 по киевскому времени. Отчетный поединок станет дебютным для "горняков" под руководством Игора Йовичевича. После своего назначения хорват заявил, что ему достаточно времени, чтобы подготовить команду к старту сезона. Смотрим на первые плоды его работы.

Рома подтвердила проведение матча с Шахтером

Дончане почти два месяца находятся без игровой практики, но сегодняшний соперник не должен создать много проблем. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Фортуна только в последнем туре спаслась от вылета.

Состав Шахтера: Трубин – Конопля, Бондарь, Удод, Корниенко – Степаненко, Джурасек, Крыськив – Вакула, Сикан, Тотовицкий