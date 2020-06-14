toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ КОЛОС - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Фортуна – Боруссия Д: победный гол Холанда "травмировал" Фавра

10:05 6 Читати українською
Фортуна – Боруссия Д: победный гол Холанда "травмировал" Фавра
Люсьен Фавр / DPA

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр получил повреждение во время празднования гола Эрлинга Холанда.

Люсьен Фавр слишком эмоционально праздновал победный гол Холанда в компенсированное время.

Решающий гол Холанда в видеообзоре матча Фортуна – Боруссия Д – 0:1

Наставник начал прыгать от радости, но почти сразу остановился, держась за левую ногу, и начал прихрамывать.

Отметим, что Боруссия вырвала победу у Фортуны благодаря голу Холанда на 5 компенсированной минуте.

Холанд вырвал победу для Боруссии Д, но Бавария не позволила возродить интригу, дожав Гладбах: 31 тур Бундеслиги

blog_ava
"Возвращайся сильнее, мой капитан": Кадири эмоционально поддержал травмированного Сидорчука
08:55
106
Теги
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия футбольные курьёзы Видеоновости Люсьен Фавр Люсьен Фавр
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
40
мин
Атлетик
14:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук