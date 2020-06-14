Фортуна – Боруссия Д: победный гол Холанда "травмировал" Фавра

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр получил повреждение во время празднования гола Эрлинга Холанда.

Люсьен Фавр слишком эмоционально праздновал победный гол Холанда в компенсированное время.

Решающий гол Холанда в видеообзоре матча Фортуна – Боруссия Д – 0:1

Наставник начал прыгать от радости, но почти сразу остановился, держась за левую ногу, и начал прихрамывать.

Отметим, что Боруссия вырвала победу у Фортуны благодаря голу Холанда на 5 компенсированной минуте.

Холанд вырвал победу для Боруссии Д, но Бавария не позволила возродить интригу, дожав Гладбах: 31 тур Бундеслиги