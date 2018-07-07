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Форсберг: Швеция превзошла многие великие команды

21:04 19 Читати українською
Форсберг: Швеция превзошла многие великие команды
Эмиль Форсберг / фото: ФИФА

Нападающий сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал поражение от Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Напомним, Англия победила Швецию со счетом 2:0 и впервые за 28 лет сыграет в полуфинале чемпионата мира.

"Был сложный матч, но мы были к этому готовы. Мы хорошо провели игру, пытались делать в каждом эпизоде ​​все, что могли, и контролировать мяч максимально хорошо. К сожалению, у нас было много потерь. После первого пропущенного гола мы потеряли энергию, он нас шокировал.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Итоги турнира? Безусловно, результат положительный. В нас никто не верил сначала. Мы превзошли многие великие команды, вышедших в 1/4 финала и вылетели, проиграв очень сильной сборной Англии. Мы гордимся проделанной работой. Безусловно, нам очень грустно, что мы покидаем турнир, но жизнь продолжается", – цитирует Форсберга Championat.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Швеция - Англия Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг Швеция Швеция
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