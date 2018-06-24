Форсберг: Швеция может выбить Германию с ЧМ-2018

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился ожиданиями на матч против Германии.

"Это будет сложно, но у нас есть возможность выбить их из турнира. Было важно победить Южную Корею. Теперь мы ждем матча с Германией.

Германия – Швеция: прогноз на матч ЧМ-2018

Сборная Швеции имеет необходимые качества для победы над любым соперником. Мы уже показали это. С таким настроением мы подходим к каждой игре. Обладать силой для победы над любой командой – это хорошо, и, когда это удается, ты чувствуешь себя еще лучше. Так что для нас это большая возможность", – цитирует футболиста Goal.com.

Матч чемпионата мира-2018 Германия – Швеция начнется сегодня в 21:00.

Германия – Швеция: анонс матча ЧМ-2018