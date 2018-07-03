Форсберг: Потрясающее ощущение – выйти в четвертьфинал

Лучший игрок матча Швеция – Швейцария и автор единственного гола Эмиль Форсберг поделился впечатлениями от поединка.

"Этот гол – очень большой личный успех. Счастлив за результат команды. Это прекрасно, горд этим результатом. Просто слезы наворачиваются. Надеюсь, все в Швеции гордятся нашей командой. Мой жест? Это для жены.

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Здесь много хороших сборных, важно верить в то, что ты делаешь. Мы знаем, что можем быть хороши и в атаке, и в защите. Мы в четвертьфинале – значит наша работа проделана не зря. Мне нравится приходить на помощь другим игрокам, я инстинктивно делаю все, что может помочь команде.

Мы сфокусировались, терпеливо работали и верили в успех. Я так всегда работал. Потрясающее ощущение – выйти в четвертьфинал. Это подталкивает нас к еще большим результатам", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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