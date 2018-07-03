toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Форсберг: Потрясающее ощущение – выйти в четвертьфинал

20:36 20 Читати українською
Форсберг: Потрясающее ощущение – выйти в четвертьфинал
Эмиль Форсберг / Фото: ФИФА

Лучший игрок матча Швеция – Швейцария и автор единственного гола Эмиль Форсберг поделился впечатлениями от поединка.

"Этот гол – очень большой личный успех. Счастлив за результат команды. Это прекрасно, горд этим результатом. Просто слезы наворачиваются. Надеюсь, все в Швеции гордятся нашей командой. Мой жест? Это для жены.

Швеция – Швейцария – 1:0 – видео гола и обзор матча

Здесь много хороших сборных, важно верить в то, что ты делаешь. Мы знаем, что можем быть хороши и в атаке, и в защите. Мы в четвертьфинале – значит наша работа проделана не зря. Мне нравится приходить на помощь другим игрокам, я инстинктивно делаю все, что может помочь команде.

Мы сфокусировались, терпеливо работали и верили в успех. Я так всегда работал. Потрясающее ощущение – выйти в четвертьфинал. Это подталкивает нас к еще большим результатам", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

ЧМ-2018 Швеция – Швейцария: организованная игра и четко выполнен план вывели скандинавов в четвертьфинал

ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Швейцария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Швеция - Швейцария Швеция Швеция Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
18
час
:
59
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук