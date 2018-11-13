Форналс отказал двум клубам АПЛ – он мог стать конкурентом Ярмоленко

Полузащитник Вильярреала Пабло Форналс отклонил два предложения переехать в английскую Премьер-лигу.

В приглашении Форналса были заинтересованы Фулхэм и Вест Хэм, которые были готовы заплатить за исполнителя 30 млн евро, сообщает AS.

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Свое решение игрок сборной Испании мотивировал тем, что он не может посреди сезона оставить Вильярреал в ситуации, в которой оказалась команда.

После 12 туров "желтая субмарина" набрала всего 11 очков и находится на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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