"Футбол 24" нашел немало новых инсайдов из Испании относительно трансферной саги Артема Довбика в Атлетико. Однако, испанские СМИ обсуждают не только будущее Пичичи.

Испанские СМИ не впечатлены выступлениями Артема Довбика на Евро-2024 – украинец не отличался результативными действиями в 2 матчах, однако остается целью Атлетико. Издание AS даже поделилось информацией, что "матрасники" из-за этого потеряли интерес к украинцу.

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Однако, наставник команды Диего Симеоне решительно настроен получить форварда сборной Украины и ожидает получить нового игрока перед началом китайского турне. Интересно, что на позицию Довбика рассматривают его главного конкурента за Пичичи – Александера Сёрлота.

Кроме этого, немало внимания уделили Анатолию Трубину за выступление против Словакии, которому уже пророчат будущее Эдерсона или Облака. Атлетико находится в поиске замены для Яна Облака, но вряд ли сможет подписать Трубина – Бенфика вряд ли отпустит основного голкипера по дешевке. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".