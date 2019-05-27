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Форму Лестера можно купить вдвое дешевле официальной цены – очередной казус со скандальным комплектом

14:13 25 Читати українською
Форму Лестера можно купить вдвое дешевле официальной цены – очередной казус со скандальным комплектом
Третий комплек формы Лестера / ФК Лестер

У Лестера снова неприятности из-за экспериментального третьего комплека формы на следующий сезон.

Сначала Лестер критиковали за то, что их резервный комплект экипировки очень похож на форму, в которой сборная Германия выступала на ЧМ-2018.

Лестер представил гламурную форму на следующий сезон

Позже выяснилось, что такую ​​же форму от Adidas можно приобрести на Kitlocker значительно дешевле, чем на официальном сайте Лестера. В частности, "лисы" просят 55 фунтов за взрослый размер и 40 – за детский.

На упомянутом сайте, похожая коллекция от Adidas называется "Campeón 19" и стоит 26 и 16 фунтов соответственно. Кроме того, можно выбрать другой цвет.

Техническим спонсором Лестера является компания Adidas, которая уже делала форму розового цвета для Манчестер Юнайтед.

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