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Формат и места проведения Лиги чемпионов и Европы, а также Суперкубка УЕФА – проект решения, которое касается Шахтера

11 июня 23:01 77 Читати українською
Формат и места проведения Лиги чемпионов и Европы, а также Суперкубка УЕФА – проект решения, которое касается Шахтера
ФК Шахтер

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все ближе к окончательному решению относительно судьбы еврокубкового сезона 2019/20.

УЕФА уже имеет предварительный план проведения трех еврокубков, который должны утвердить в следующую среду (17 июня), сообщает Goal со ссылкой на Sky Sport.

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По информации издания, розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы будет завершен в формате "финала восьми". Самый престижный клубный турнир континента доигрывают в Лиссабоне, а Лигу Европы – в Германии. В то же время, матч за Суперкубок УЕФА, который должен был состояться в Порту, перенесли в Будапешт.

Отмечается, что поединки, которые не успели сыграть на стадии 1/8 финала обоих еврокубков, должны состояться там, где и планировалось ранее. Это означает, что донецкий Шахтер проведет ответный матч против Вольфсбурга в Украине.

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Суперкубок УЕФА Лига чемпионов 2019/20 Лига Европы Лига чемпионов Главное Шахтер Шахтер
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