Формальный ассист Яремчука в видеообзоре матча Митьюлланд – Бенфика – 1:3
Бенфика во второй раз обыграла Митьюлланд и вышла на Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 3 раунд квалификации, ответный матч
Митьюлланд – Бенфика – 1:3, по сумме двух матчей – 2:7
Голы: Систо, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88
Лиссабонцы после домашнего матча могли позволить себе экспериментировать, но Рогер Шмидт все равно выставил сильнейший состав. Роману Яремчуку, как обычно, не нашлось места в основе. Украинец появился на поле сразу после перерыва.
Бенфика переиграла Митьюлланд и ждет Динамо в плей-офф Лиги чемпионов – Яремчук отдал ассист на шедевр
В конце встречи Яремчук записал себе в актив голевую передачу. Правда, это только формальный ассист. Роман в центре поля отпасовал Гонсалвешу, а тот сместился с фланга и фантастическим ударом положил мяч под перекладину.