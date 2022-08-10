Бенфика во второй раз обыграла Митьюлланд и вышла на Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 3 раунд квалификации, ответный матч

Митьюлланд – Бенфика – 1:3, по сумме двух матчей – 2:7

Голы: Систо, 63 – Фернандес, 23, Араужу, 56, Гонсалвеш, 88

Лиссабонцы после домашнего матча могли позволить себе экспериментировать, но Рогер Шмидт все равно выставил сильнейший состав. Роману Яремчуку, как обычно, не нашлось места в основе. Украинец появился на поле сразу после перерыва.

Бенфика переиграла Митьюлланд и ждет Динамо в плей-офф Лиги чемпионов – Яремчук отдал ассист на шедевр

В конце встречи Яремчук записал себе в актив голевую передачу. Правда, это только формальный ассист. Роман в центре поля отпасовал Гонсалвешу, а тот сместился с фланга и фантастическим ударом положил мяч под перекладину.