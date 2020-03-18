Форма Ливерпуля от нового дизайнера получила необычный цвет и принт

В сеть попали фотографии третьего комплекта экипировки английского Ливерпуля на следующий сезон.

Фото новой формы мерсисайдцев появилось на профильном сайте Footy Headlines.

Ливерпуль, Барселона и другие лидеры европейских лиг не получат досрочных титулов – официальная позиция УЕФА

Третий вариант экипировки Ливерпуля на сезон 2020/21 получит в качестве основного бирюзовый цвет. Фон будет абстрактным, а отдельные элементы – воротничок, клубный герб, логотипы спонсоров – черными.

К слову, это дебютная работа американской компании Nike в сотрудничестве с "красными". Ранее Ливерпуль экипировали другие американцы – New Balance.