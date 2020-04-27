toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Форма Атлетико получила непосредственный авторский принт с изюминкой

12:57 48 Читати українською
Форма Атлетико получила непосредственный авторский принт с изюминкой
Атлетико в сезоне 2019/20 / Reuters

В сети появились фотографии нового варианта домашней экипировки мадридского Атлетико. Комплект будет использоваться в сезоне 2020/21.

Фото новой формы "матрасников" обнародовал профильный сайт Footy Headlines.

Легенда Ювентуса Феррара продал культовую футболку и помог родному городу с пандемией

Домашний комплект обычно выполнен в красно-белых красках. Несмотря на традиционную вертикальную направленность футболка, однако, имеет особенность. Полосы специально выполнены в стиле мазков кистью с неровными контурами. Сбоку расположены темно-синие полосы, олдскульный воротничок – в том же цвете.

Идею этого дизайна комплекта Атлетико американцыизс Nike взяли у одного из поклонников Pro Evolution Soccer, который активно моделирует небанальные формы для европейских грандов.

blog_ava
Гвардиола нашел себе нового преемника – он зажигал в Реале времен Моуринью
10:28
226
Теги
Атлетико Атлетико Испания Футбольная форма Nike
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
50
мин
Астон Вилла
22:00
Кристал Пэлас
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук