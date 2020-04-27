Форма Атлетико получила непосредственный авторский принт с изюминкой

В сети появились фотографии нового варианта домашней экипировки мадридского Атлетико. Комплект будет использоваться в сезоне 2020/21.

Фото новой формы "матрасников" обнародовал профильный сайт Footy Headlines.

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Домашний комплект обычно выполнен в красно-белых красках. Несмотря на традиционную вертикальную направленность футболка, однако, имеет особенность. Полосы специально выполнены в стиле мазков кистью с неровными контурами. Сбоку расположены темно-синие полосы, олдскульный воротничок – в том же цвете.

Идею этого дизайна комплекта Атлетико американцыизс Nike взяли у одного из поклонников Pro Evolution Soccer, который активно моделирует небанальные формы для европейских грандов.