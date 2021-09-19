После провала во главе Пеньяроля (4 победы в 11 матчах) Форлан решил снизить планку и потренировать в уругвайской Сегунде клуб Атенас. Но и на этом уровне команда Диего показала плохие результаты (4 победы в 12 матчах).

Как следствие, Атенас объявил об увольнении Диего Форлана в своих соцсетях. Легендарный форвард возглавил команду лишь в марте этого года, подписав контракт до 2022-го.

В свое время Форлан успел поиграть за Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Атлетико и Интер, а звездным временем нападающего был ЧМ-2010, где он стал лучшим бомбардиром турнира.

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