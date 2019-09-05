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Форлан назвал главное преимущество Атлетико над Барселоной и Реалом

10:22 68 Читати українською
Форлан назвал главное преимущество Атлетико над Барселоной и Реалом
Жоау Фелиш и Диего Коста / Фото ФК Атлетико

Экс-форвард Атлетико Диего Форлан высоко оценил трансферную политику бывшего клуба.

"Я знаю, что у Реала и Барселоны есть прекрасные игроки, но они есть и у Атлетико. "Матрасники" подписали очень хороших игроков, например, Жоау Фелиша, а Коста – опытный и очень талантливый футболист. Они обновили команду и провели хорошую предсезонку. Теперь посмотрим, что они смогут сделать в сезоне. Но они выглядят действительно хорошо.

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Атлетико будет бороться за титул, они всегда бьются. Пропасть между ним и Реалом с Барселоной стала меньше. Игроки, которые творят историю Реала и Барселоны, тоже стареют. Это может стать преимуществом для Атлетико", – цитирует Форлана Goal.

После трех туров Ла Лиги Атлетико возглавляет турнирную таблицу, имея максимальный результат – 9 очков.

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