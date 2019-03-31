Форлан: Мне сказали, что Икарди в Интере заменит Гризманн

Бывший игрок Атлетико и Интера Диего Форлан заявил, форвард Атлетико Антуан Гризманн может перебраться в миланский клуб.

"Если Гризманн останется в Атлетико, то станет легендой клуба. Однако, насколько мне известно из источников в Интере, летом они постараются продать Икарди и приобрести вместо него Антуана", – цитирует Форлана ESPN.

"Вчера кое-что произошло, мне нужно над этим подумать", – Спаллетти не включил Икарди в заявку Интера на матч с Лацио

Икарди вернулся к тренировкам в Интере после 40-дневного отсутствия из-за конфликта с руководством клуба, однако не был включен в заявку на матч против Лацио.

Напомним, ранее сообщалось что Гризманн снова заинтересован в переходе в Барселону и готов пойти на снижение заработной платы, чтобы играть рядом с Месси.

Симеоне категорически отреагировал на слухи о переходе Гризманна в Барселону

К слову, в текущем сезоне в активе француза 39 матчей за Атлетико во всех турнирах, где он забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.