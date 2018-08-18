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Фонсека: Знаю нового наставника Карпат Мораиша, думаю, он проведет отличную работу во Львове

14:44 78 Читати українською
Фонсека: Знаю нового наставника Карпат Мораиша, думаю, он проведет отличную работу во Львове
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал назначение Жозе Мораиша на тренерский мостик Карпат.

"Да, я его знаю, конечно. Я обрадовался, что он перешел сюда. Надеюсь, что он проведет отличную работу, и, уверен, что у него все получится.

Это тренер, у которого есть все условия для этого. Это опытный тренер, он работал много лет с Жозе Моуринью. Поэтому, думаю, что он проведет великолепную работу здесь.

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Контактировал ли я с ним? Нет, у нас еще не было возможности пообщаться, но в любом случае, думаю, что мы это сделаем в ближайшее время", – рассказал Фонсека для издания Tribuna.

К слову, в качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с Аль-Шабабом (Саудовская Аравия), турецким Антальяспором, греческим АЕКом и английским Барнсли.

Напомним, вчера Карпаты объявили о назначении на пост главного тренера Жозе Мораиша – экс-ассистента Моуринью.

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Шахтер Шахтер Карпаты Карпаты Паулу Фонсека Паулу Фонсека Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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