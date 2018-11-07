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Фонсека заявил о желании возглавить клуб АПЛ

14:10 128 Читати українською
Фонсека заявил о желании возглавить клуб АПЛ
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сообщил, что хотел бы поработать в английской Премьер-лиге.

"Конечно, я хотел бы возглавить команду из Англии. Это мечта для любого тренера. АПЛ – лучшая лига в мире. Однажды я хочу оказаться в клубе Премьер-лиги.

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Сейчас я слежу только за Манчестер Сити. Также я фанат Гвардиолы. Я всегда хвалю игру его команды.

Какую именно команду АПЛ я бы хотел возглавить? Такой команды нет. Сейчас я счастлив в Шахтере и мои мысли только об этом клубе", – цитирует Фонсеку Football.ua.

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
6
час
:
9
мин
Шахтер
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Англия Шахтер Шахтер Манчестер Сити - Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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