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Фонсека заявил о цели выиграть Лигу чемпионов

20:33 50 Читати українською
Фонсека заявил о цели выиграть Лигу чемпионов
Паулу Фонсека / LAPRESSE

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о своих тренерских амбициях.

"Мне всегда везло быть тем, кем я хотел. Когда я был маленьким мальчиком, я мечтал стать футболистом. Я стал им. Затем я мечтал тренировать хороший европейский клуб. Я тренирую его. С профессиональной точки зрения я вполне доволен.

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Теперь я мечтаю выиграть важные трофеи, Лигу чемпионов или чемпионат. Одну из главных европейских лиг, например итальянскую. Если говорить более общо, то я мечтаю быть счастливым каждый день. Для меня счастье существует даже вне футбольного мира", – цитирует Фонсеку Corriere dello Sport со ссылкой на Roma TV.

Напомним, Фонсека стал главным тренером Шахтера в 2016 году. Завоевав с "оранжево-черными" три чемпионства подряд и три Кубка Украины, португалец в 2019 году возглавил итальянскую Рому.

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Рома Рома Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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