Фонсека заявил, что Шахтер не планирует продавать важнейших игроков

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча 31-го тура УПЛ против Мариуполя (4:0).

"Прежде всего, это последняя игра сезона в Харькове. Хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что в течение всего сезона они приходили нас поддерживать. Для нас это очень важно.

Шахтер – Мариуполь –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Теперь о сегодняшнем матче. Несмотря на то, что мы уже чемпионы, показали свои амбиции и всегда доминировали на поле, позволив сопернику создать всего один голевой эпизод. Некоторые ребята, у которых не так много игрового времени было в течение сезона, дали положительный ответ и выступили хорошо. Мы забили четыре гола, а могли и больше благодаря своему тотальному доминированию.

Сейчас кадровые вопросы не обсуждаются. У Кайоде до этого были возможности играть, у Дентиньо – не так много. Сегодня он вышел и провел отличный матч. Забил три гола, мог и еще несколько. Когда Дентиньо в хороших физических кондициях, он замечательный технически.

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Трансферное окно? Эти вопросы изучаются и обсуждаются. Когда у нас будут какие-то новости, мы обязательно с вами поделимся. Мы сейчас даже не планируем уход важнейших футболистов", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.