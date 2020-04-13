Фонсека задумал перестройку Ромы – однажды такими идеями он шокировал с Шахтером

Португальский наставник Ромы Паулу Фонсека планирует отойти от своих догм и попробовать что-то принципиально новое.

Фонсека хочет попробовать в Роме схему с тремя центральными защитниками. "Мне нравится такой вариант, ведь можно будет больше атаковать и лучше обороняться", – цитирует коуча Gazzetta dello Sport.

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Итальянские журналисты утверждают, что Фонсека благодаря карантину наконец-то получил достаточно времени, чтобы подготовить переход на новую формацию. Эта идея давно заинтересовала Паулу – однажды он с Шахтером удивил буквально всех, сыграв в Лиге чемпионов против Хоффенхайма с тройкой центрбеков.

"Когда-то эта схема использовалась для большей надежности, но сейчас подход изменился – ее можно интерпретировать в атакующем стиле. В Италии такой вариант хорошо работает, поэтому думаю, что также смогу эффективно его использовать", – приводит слова португальца пресса.

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До сих пор Фонсека предпочитал 4-2-3-1, а новые идеи тренера могут повлиять на трансферные планы Ромы. Обязательно должен остаться Крис Смоллинг, который расцвел в Риме во время аренды из МЮ. Кроме этого, клуб хотел бы пригласить из Ливерпуля Деяна Ловрена. Другой выход – адаптировать в центрбека Александра Коларова.

Напомним, что Фонсека возглавил Рому перед началом этого сезона. Команда показывала неплохой футбол, однако недостаток везения и сила конкурентов не позволили закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Коронавирус застал Рому на 5 месте Серии А.

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