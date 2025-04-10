"Мне действительно тяжело наблюдать за тем, что там происходит каждый день. Последние несколько дней мы видим, как продолжаются убийства, гибнут дети и невинные люди. Мир находится в очень опасной ситуации: у нас больше империалистов, больше диктаторов, которые хотят управлять делами неправильно.

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Я не думаю, что для разрешения ситуации в Украине прилагаются большие усилия. Трудно представить такие ситуации, как там, как в Палестине. Люди, которые имеют силу завершить эти войны, не делают того, что нам нужно. Европе нужно объединиться, быть сильнее и быть готовой, чтобы люди не страдали.

Я знаю, что украинцы никогда не сдадутся, и надеюсь, что однажды я вернусь, чтобы увидеть своих друзей", – приводит слова Фонсеки The Guardian.

Напомним, Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет французский Лион, тренировал Шахтер в 2016-2019 гг. Во главе "горняков" португальский специалист трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также выводил команду в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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