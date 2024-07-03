Защитник Алессандро Флоренци не имеет будущего на Сан-Сиро после прихода португальского специалиста, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Чемпион Европы уже пересекался с Фонсекой в Роме и вряд ли с радостью вспоминает те времена. Флоренци был капитаном "волков", но сел в запас и был вынужден скитаться по арендам. В Милане универсал реанимировал карьеру, выиграл чемпионство, однако экс-тренер Шахтера снова "догнал" его.

У 33-летнего Флоренци уже есть несколько предложений трудоустройства. На родине это Комо и Фиорентина, а за рубежом знакомая Валенсия, МЛС и Саудовская Аравия.

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