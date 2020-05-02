Фонсека выделил наибольшие трудности в дебютном сезоне в Роме

Главный тренер "джалоросси" признался, что работать в Италии гораздо труднее, чем в Украине.

"Безусловно, мне необходима была адаптация к новому чемпионату, ведь здесь все по-другому, чем было у меня в Украине. Большой проблемой для Ромы стали многочисленные травмы – это тот фактор, который невозможно взять под контроль.

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Но самой большой проблемой стала необходимость строить новую команду. В предыдущих клубах я был сосредоточен только на своей команде, а в Серии А большое внимание следует уделять изучению соперников. Я вынужден был находить баланс, ведь в Италии качество тренеров и игроков является настолько высоким, что не обращать внимания на них невозможно. Каждый матч – это испытание, тактическая битва и напряжение. Ты, вроде, и готовился, но никогда не знаешь точно, как сыграет соперник.

В Италии СМИ и болельщики очень требовательны, но если вы хотите работать в замечательной команде, то это часть вашей работы. Если вы уважаете их, они будут уважать вас. Я всегда мечтал об этом, поэтому для меня это большое удовольствие", – цитирует Фонсеку Corriere dello Sport.

Заметим, чемпионат Италии был приостановлен еще в марте. После 26 туров Рома занимает 5 место в турнирной таблице.

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