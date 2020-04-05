Фонсека вспомнил свой провал в тренерском кресле Порту

Главный тренер Ромы вспомнил период своей работы в Порту.

"Опыт с Порту был крайне важен для меня. Это помогло мне по-другому справляться с давлением. Тот, кто не может с этим справиться, обречен на неудачу", – цитирует португальца A Bola.

Фонсека признался, что имел более соблазнительные предложения, чем от Ромы

Напомним, Паулу Фонсека возглавил Порту летом 2013-го. Но провал в Лиге чемпионов и третья строчка во внутреннем первенстве не позволила экс-руководителю Шахтера доработать даже до конца сезона, уже в марте специалиста уволили.

Сейчас Фонсека работает в Роме. После 26-ти туров Серии А "волки" находятся на 5-й строчке турнирной таблицы.

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